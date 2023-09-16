استثمر فلوسك| أعلى عائد شهادات إدخار في بنوك مصر 2023

أصبحت البنوك المصرية هي الملجأ الوحيد للمواطنين في استثمار أموالهم، حيث تقوم البنوك بتوفير عددا كبيرا جدا من الاختيارات المتاحة للجمهور بمختلف الأسعار عن طريق شهادات الادخار و شهادات الاستثمار أو الادخارية بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية.

ويبحث المواطنون باستمرار عن سبل الادخار الآمنة ذات المدى الطويل، وقد أتاحت بعض البنوك شهادات الادخار السباعية، والتي كثرت معدلات بحث القراء عنها.

أعلى شهادة ادخار في البنوك

وتتنافس عدد كبير من البنوك في مصر على تقديم أفضل الخدمات وطرح الأوعية الادخارية ذات العائد المميز لجذب إليها.

وتعد شهادة القمة، من أنسب شهادات الادخار في البنوك المصرية حيث تقدم بنك مصر، وتحتوي على العدد من المميزات، وتأتي مميزات شهادة القمة والتي تمثل أعلى شهادات الادخار وأكثرها فائدة، على هذا النحو:

مدة الشهادة 3 سنوات، وا لحد الأدنى لشراءها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يصرف العائد بشكل شهري بعملة الجنيه المصري، ما يميزه أنه عائد ثابت 19% طوال فترة الشهادة بالجنيه المصري.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، كما أن الشهادة قابلة للتجديد.

ووضع بنك مصر مجموعة شروط لاسترداد قيمة الشاهدة حيث، يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة والمعلنة من جانب البنك.

وكانت قد أعلن بنك مصر أيضا عن شهادة إيليت الدولارية والتي لديها عدد من المميزات ومنها:

دورية صرف العائد بها ربع سنوية، ويكون العائد خلال العام الأول وحتى نهاية العام الثاني 4%، بينما يبلغ قيمته 5% وذلك بعد نهاية العام الثاني

لا يتم احتساب العائد عن كسور الشهر، كما لا يجوز استرداد قيمه الشهادة من بنك مصر قبل مرور 6 أشهر وذلك اعتباراً من يوم العمل التالي الخاص بيوم الشراء.

4 بنوك تطرح شهادات الادخار

وتتسابق 4 بنوك لطرح شهادات الادخار السباعية وفيما يلي نستعرض التفاصيل:

يطرح البنك التجاري الدولي CIB مصر، شهادة الادخار السباعية الثابتة، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، ويصل سعر الفائدة على الشهادة 10.5% ثابتة سنوي، وتتميز الشهادة السباعية بأن دورية صرف العائد: شهري، ومدة الشهادة تصل 7 سنوات.

ومن ناحية أخرى، يطرح بنك مصر شهادات الادخار السباعية بعائد يصل إلى 12.75%، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيها، كما تصل سعر الفائدة على الشهادة: 12.75% ثابتة سنويًا، وتتميز بأن دورية صرف العائد: شهري، وتصل مدة الشهادة إلى 7 سنوات.

كما يقدم بنك فيصل الإسلامي شهادات الادخار السباعية بمزايا منها: الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه، وتصل مدة الشهادة إلى 7 سنوات، وتعد نوع الفائدة متغير، ومعدل الفائدة: 4.50%، ويجوز لصاحب الشهادة الحصول على "50%" من إجمالي العائد لها بعد مضي 4 سنوات، كما يحق له استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقًا لجداول الاسترداد الخاصة بهذه الشهادة.

ومن جانبه، يطرح بنك QNB الأهلي شهادة الادخار السباعية، بعائد يصل إلى 10.5%، ليكون الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه، والفائدة على الشهادة: 10.5% ثابتة سنويًا، ودورية صرف العائد تعد شهري، وتصل مدة الشهادة إلى 7 سنوات.

أعلى شهادات الادخار فائدة

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور إيهاب الدسوقي ، إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد مرتفعة يصل إلى 25% يهدف إلى تشجيع المواطنين على التنازل عن الدولار.

وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن طرح هذه الشهادات أيضا يهدف إلى تعويض المدخرين عن معدلات التضخم التي واجهت العالم خلال الفترة الماضية.

وأشار الدسوقي، إلى أن أهم ما يميز تلك الشهادات أنه سيتم دفع العائد بالجنية المصري، مما يساعد على التنازل عن الدولار بالفعل.

والجدير بالذكر، أن يعد طرح تلك الشهادات استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء جدد، حيث يسعى البنك دائماً لزيادة الحصة السوقية مع تلبية جميع احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

وسوف نرصد لكم أعلى شهادات الادخار فائدة والتي جاءت كالتالي: