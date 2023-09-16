شاهد.. 55 صورة من زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجهورية عددا من الصور الخاصة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بني سويف.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

توجيهات الرئيس

أشار الرئيس إلى أنه يرى أن الشعب المصري هو البطل والقوة الدافعة للتنمية والتقدم. وأكد على أن جودة حياة المواطن ورفاهيته هما هدفه الأسمى. وأشاد بقدرات المصريين على التفكير الإبداعي والابتكار.

أكد الرئيس على أهمية الوحدة والتلاحم بين المصريين، وأن مصر ستظل دائمًا مركز التلاقي والوحدة. وختم كلمته بتحية لمصر، وشعبها، والدور الكبير الذي يلعبونه في بناء مستقبل أفضل للوطن.

كما إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته لقرية سدس الأمراء تحمل رسالة إيجابية ووعدًا بتحسين أوضاع المواطنين، وهذه القرارات تعكس التفهم العميق لاحتياجات الشعب المصري واهتمام الحكومة برفاهيتهم ورفع مستوى المعيشة.

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف

زيارة الرئيس السيسي لـ بني سويف