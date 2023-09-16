أخبار التوك شو: قرارت عاجلة لـ الرئيس لرفع الأعباء الاقتصادية عن المصريين..أسعار الذهب على جميع الأعيرة اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات الأبرز.. 8 هدايا من السيسي للمصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي:



زيادة علاوة الغلاء و المعاشات .. 8 قرارت عاجلة لـ الرئيس لرفع الاعباء الاقتصادية عن المصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم بافتتاح عددًا من المشروعات التنومية بمحافظة بني سويف الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

قال الرئيس السيسي: نستهدف توفير فرص عمل وتوفير إنتاج من الاراضي الزراعية، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، متابعا:" إحنا بنستورد بالدولار وبنبيع بالجنيه".

السيسي : زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيها بدلا من 300

قرر الرئيس السيسي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيها بدلا من 300، بالإضافة إلى زيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه، بدلا من 3500، لكافة العاملين بالجهاز الإداري.

الأب الحنون.. الرئيس السيسي يقبل رأس طفلة بكت عند رؤيته| شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من وصول الرئيس السيسي إلى محافظة بني سويف، وقرية سدس الأمراء، وقام الرئيس السيسي بتقبيل رأس طفلة صغير خلال تفقده الأهالي.

شاهد.. مواطن بمحافظة بني سويف يهدي الرئيس السيسي سبحة

قام أحد المواطنين بمحافظة بني سويف، قرية سدس الأمراء، بتقديم “سبحة” هدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال زيارته لمسكنه.

شاهد.. وصول الرئيس السيسي إلى بني سويف لافتتاح مشروعات تنموية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث وصل الرئيس السيسي محافظة بني سويف، والتقي بأهالي قرية سدس الأمراء.



والدها من بينهم.. شرطة بريطانيا تتهم 3 أشخاص بإنهاء حياة فتاة|فما القصة؟

وُجدت سارة شريف ذات الـ 10 أعوام ميتة بمنزلها في لندن قبل نحو شهر بعد إصابتها بجروح خطيرة، فيما ووجهت الشرطة البريطانية اتهامات لـ 3 أشخاص بزهق روحها، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.



استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 16- 9-2023.



درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم السبت.. شاهد

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ،16 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

أسعار الذهب على جميع الأعيرة اليوم السبت.. شاهد

قدمت الإعلامية نهاد سمير، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت .