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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجوار الأهرامات .. نيكول سعفان بإطلالة جريئة بفستان أحمر

نيكول سعفان
نيكول سعفان

نشرت عارضة الأزياء نيكول سعفان ، مجموعة من الصور بإطلالة مختلفة بإحدى فنادق القاهرة المطلة على الأهرامات ، حيث ارتدت فستانًا فخمًا باللون الأحمر، وزينته بطقم ألماس فخم ، ذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

الإحتفال بعيد ميلاد طارق العريان:
وكانت نيكول سعفان قد أحتفلت بعيد ميلاد زوجها طارق العريان على طريقتها الخاصة مؤخرًا.
حيث شاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمع أبرز الصورالتى جمعتها بطارق العريان ، وعلقت ، قائلة: "أكثر يوم مميز في السنة.. أتمنى لك أسعد أعياد الميلاد يا حبي. إلى العديد من الذكريات.

 

طارق العريان يحتفل بذكرى زواجه:
و احتفل المخرج طارق العريان مؤخرًا  بالذكرى السنوية الرابعة لزواجه من نيكول سعفان .
ونشر العريان،مجموعة من الصور ، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" تجمعه بزوجته نيكول سعفان معلقاً: "أربع سنوات معك والعمر كله.


وبدأ خبر ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان فى شتاء 2020، حيث اجتمع الثنائي بصورة واحدة، وتابعوا بعضهما على موقع "إنستجرام"، وظهروا بعدها فى عدة مناسبات مختلفة ، ثم شاركوا صوراً لهما على السوشيال ميديا ليؤكدان على علاقتهما وارتباطهما بشكل رسمي.


وتتميز عارضة الأزياء نيكول سعفان بإطلالات أنيقة ومميزة والتي دائمًا تثير بها الجدل بأنوثتها ، حيث أنها تعتمد دايمًا اختيارالملابس والفساتين التى تبرز جمالها ورشاقتها.

نيكول سعفان

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