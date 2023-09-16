هل يشغل المنصب إمرأة؟.. مفاجأة ترامب بشأن نائبه حال فوزه بانتخابات أمريكا

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لم يفكر كثيرًا في من سيختاره نائبًا له في عام 2024 إذا حصل على ترشيح الحزب الجمهوري، لكنه يحب "مفهوم" كونها امرأة.

وحسب صحيفة “هيل” الأمريكية، قال ترامب لمديرة برنامج Meet the Press، كيرستن ويلكر، في مقابلة من المقرر أن تبث غد الأحد: "تعجبني الفكرة، لكننا سنختار أفضل شخص"، مضيفًا “لكنني أحب هذا المفهوم، نعم”.

وأثارت مسألة اختيار ترامب لمنصب نائب الرئيس العديد من الشائعات، ومن بين هؤلاء حاكمة داكوتا الجنوبية كريستي نويم، التي قالت إنها ستكون نائبة الرئيس، وحصل ترامب على تأييدها الكامل.

وأخبر ترامب ويلكر أن نويم ستكون أحد الأشخاص الذين سيفكر في اختيارهم، لأنها أعطته "تأييدًا كاملاً، لكن هناك الكثير من الأشخاص على قائمة الاختيارات المحتملة.

وتم وضع نساء أخريات أيضًا، بما في ذلك حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز، والنائبة عن جورجيا مارجوري تايلور جرين، والمرشحة السابقة لمنصب حاكم أريزونا كاري ليك.

وكانت نويم قالت في وقت سابق، إن ترامب يحتاج إلى شريك قوي إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وقالت: "سيحتاج إلى شخص يعرف معنى إدارة الأعمال، وأن يكون موظفًا، ويحصل على راتب، ولكن أيضًا أن يكون لديه زوجة وأم وجدة ليس بالأمر السيئ أيضًا".