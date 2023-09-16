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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ضمن «حياة كريمة».. قافلة بيطرية لعلاج المواشي والهجن مجانا بمحافظة جنوب سيناء

صدى البلد

انطلقت اليوم السبت، القافلة البيطرية المجانية لعلاج المواشي والهجن لصغار المربين والمزارع في رأس سدر وأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، في بيان، إن القافلة ينظمها المعهد بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وتقدم كل الرعاية البيطرية مجانا وتأتي في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار «فاضل» إلى أن القافلة يشارك فيها كلا من، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد «بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية»، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

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