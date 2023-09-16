أستاذ زراعة : مصر تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية

علق أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، على قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن دعم المزارعين، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

وقال أحمد أبو اليزيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية ".

وأضاف أحمد أبو اليزيد:" من أجل حفظ حقوق الأجيال المقبلة يتم إضافة ما يقترب من ثلث المساحة الرقعة الزراعية القديمة ".

وأكمل أحمد أبو اليزيد :" تم تنفيذ مشروعات استصلاح أراضي منذ عدة سنوات بداية من مشروع 100 ألف فدان زراعات محمية الذي يوفر فيها كل فدان فيها إنتاجية 5 فدادين ".

ولفت أحمد أبو الزيدي :" يتم تنفيذ مشروع الـ 1.5 مليون فدان لتوسيع مساحة الرقعة الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية ".

وتابع أحمد أبو اليزيد :" مشروع الدلتا الجديدة به 2.2 مليون فدان وتم زراعة 460 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر حتى الآن ".