عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ زراعة : مصر تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية

أراضي زراعية
أراضي زراعية

علق أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، على قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن دعم المزارعين، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

 

حزب التجمع: قرارات السيسي جاءت لتخفيف معاناة المواطن المصري

بقيادة السيسي.. برلمانية: مصر مستمرة في افتتاح مشروعات تنمية مستدامة

 

 

وقال أحمد أبو اليزيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية ".

 

 وأضاف أحمد أبو اليزيد:" من أجل حفظ حقوق الأجيال المقبلة يتم إضافة ما يقترب من ثلث المساحة الرقعة الزراعية القديمة ".

 

 وأكمل أحمد أبو اليزيد :" تم تنفيذ مشروعات استصلاح أراضي منذ عدة سنوات بداية من مشروع 100 ألف فدان زراعات محمية الذي يوفر فيها كل فدان فيها إنتاجية 5 فدادين ".

 

ولفت أحمد أبو الزيدي :" يتم تنفيذ مشروع الـ 1.5 مليون فدان لتوسيع مساحة الرقعة الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية ".

 

 وتابع أحمد أبو اليزيد :" مشروع الدلتا الجديدة به 2.2 مليون فدان  وتم زراعة 460 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر حتى الآن ".

السيسي الرئيس السيسي الزراعة الرقعة الزراعية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

لو موظف حكومي أو خاص.. اعرف مرتبك هيزيد كام.. مفاجأة من القومي للأجور

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

ترشيحاتنا

وصول باخرتين تركيتين تحملان فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا

مع تغير أسعار الذهب.. أسهل طريقة لإخراج زكاة المال بدون حيرة

معاشك هيجيلك البيت | مشروع قانون

الحاجة جمالات عن السيسي: لما قابلته طبطب عليا وهنتخبه في الرئاسة

توتنهام يحقق انتصارًا مثيرًا على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

مسئول سابق بوزارة العدل الأمريكية: ترامب «يلعب بالنار» قبل المحاكمات الجنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسهل الخطوات .. تعرف على طريقة عمل ماربل كيك

ميريهان حسين تظهر بإطلالة أنيقة على البحر| صور

ازاي تصحي ابنك بدري للمدرسة.. حيل تخلصك من مأساة كل يوم

أسباب الصداع النصفي وأعراضه والوقاية منه

فيديو

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ