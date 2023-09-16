كيفية عقد الزواج عبر الإنترنت أو الهاتف.. أزهري يحسم الجدل

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن كيفية عقد الزواج عبر الإنترنت، منوها أن الزواج عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الإجتماعي، فهذه الوسائل لا يمكن التحقق منها التحقق الكامل من الإيجاب والقبول.

كيفية عقد الزواج عبر الإنترنت

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: ما حكم الزواج من المرأة عبر الهاتف؟ وكذلك كيفية عقد الزواج عبر الإنترنت، أنه لابد أن يكون العقد بمواجهة طرفي الزواج، وإذا تعذر الحضور المباشر فيتم توكيل لإيقاع عقد الزواج بحضور المأذون الشرعي والولي والشهود والزوجة.

وأشار إلى أن الزواج عبر الهاتف، يكون فيه صعوبة بعد ذلك لإثباته، وكذلك الزواج عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ونحن لا نحبذ ذلك ولا ندعو إليه.

وتابع: وإنما ندعو إلى أن ندخل البيوت من أبوابها، فيحضر الشاب الراغب في الزواج إلى بيت وأهل الزوجة أو الفتاة التي يرغب في الزواج منها، ويطلب يديها من أبيها من أجل الزواج منها.

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن قول المرأة للرجل زوجتك نفسي، ورده عليها بكلمة «قبلت»، ليس هذا زواج عند جمهور الفقهاء سواء كان مواجهة أو عبر الهاتف؛ لعدم توافر ضوابط الزواج.

حكم الزواج عبر الهاتف

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم أن يقول الرجل للمرأة هاتفيا زوجينى نفسك وهى تقول زوجتك نفسي وهو يقول وأنا قبلت زواجك وإن لم يكن صحيحًا فكيف يكون صحيحًا؟»، أن قول المرأة للرجل زوجتك نفسي ، فيقول : قبلت، ليس هذا زواج عند جمهور الفقهاء؛ لعدم توافر ضوابط الزواج.

وأضافت أن من ضوابط الزواج، وجود الولي وشهادة الشهود والمجالسة، ونحو ذلك، موضحة أن ما تم في الهاتف فهو باطل، والعلاقة الناشئة عنه حرام شرعًا ، حيث إن الصحيح وجود ولي المرأة ووجود الشهود على العقد .