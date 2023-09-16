مفاجأة للقطاع الخاص.. زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل يشمل موظفي الحكومة|تقرير

لاقت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية تنفيذها، اليوم السبت، وتهدف للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على كاهل المواطنين، رضا كبير بين الأوساط السياسية والمجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية.

توجيهات الرئيس السيسي

وجه الرئيس السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة على هامش زيارته لمحافظة بني سويف لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، بما يلي:

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

من جانبه ثمن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن قرارات الرئيس السيسي، مؤكدا أنها شملت كل أطراف المجتمع مطالبا القطاع الخاص بالتحرك ودعم العاملين به أسوة بما قرره الرئيس السيسي للعاملين في القطاع الخاص.

وناشد البدوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، القطاع الخاص باعتباره يمثل أهمية كبيرة أن يقف بجانب الدولة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العمال بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كل الدول، متابعا: لا بد أيضا من تكاتف المواطنين في مواجهة التجار واحتكارهم للأسعار، وكذلك عمل منظمات المجتمع المدني بجانب الدولة لمساعده الفئات الأقل دخل وتقديم الدعم القوي لهم كما حدث في أزمة كورونا.

من جانبه قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرارات الرئيس السيسي، سوف يستفيد منها جميع المصريين؛ وتأتي لمواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد خاصة بعد مرور الاقتصاد المصري بعقبات شديدة جراء الوضع الدولي الراهن.

العاملون بالقطاع الخاص

وأضاف بسيوني في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حديث الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجموعة من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف يؤكد أن "القيادة السياسية تحاول بكل ما تملك التخفيف عن كاهل المواطن المصري، وأن صوت المواطن المصري مسموع لدى اعلى قيادة في الدولة".

وأكد بسيوني، أن الفلاحين سعداء جدا بتوجيه الرئيس بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وكذلك كل من هو مستفاد من رفع حد الإعفاءات الضريبية والتي تدل على أن الدولة تمد يدها للقطاع العام والخاص.

وثمن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار الرئيس السيسي بزيادة بدل الصحفيين واهتمامه بالإعلام، مشيراً إلى أن هذه القرارات في غاية الأهمية في هذا التوقيت، وهي استجابة إلى حاجة المواطنين الأساسية وبما يشعرون به، وتؤكد أن "الدولة تقف إلى جانبهم وتعمل للخفيف عنهم".

فيما ثمن مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري، توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لزيادة دخل العاملين بالدولة وزيادة العلاوة الاستثنائية الأمر، الذي يؤكد انحياز القيادة السياسية والحكومة إلى العاملين بالدولة وتسعى دائما لزيادة دخل العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وقالت النقابة العامة في بيان لها: إذ تثمن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي تشكر جهود القيادة السياسية والحكومة وتشد على أيدي العاملين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد من مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة.

من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين، إن الرئيس السيسي أثلج صدور الفلاحين في ذكري عيدهم الـ71 من لؤلؤة الصعيد بحزمه من القرارات المخففة للأعباء لافتا إلى أن "كل يوم يمر يزيد حب البسطاء والفلاحين للرئيس السيسي لأنه دوما وابدا ينحاز لهم".

ولفت أبو صدام، إلى حضر الاحتفالية اليوم بقرية سدس التابعة لؤلؤة الصعيد محافظة بني سويف وشعر بالفخر والامتنان لكلمات الزعيم القائد السيسي، الذي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية إلا إنه انحاز للأسماء والفلاحين وأصدر حزمة من القرارات التي تخفف الأعباء عن البسطاء والمتعثرين.