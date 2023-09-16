فرنسا تكشف حقيقة إخراج سفيرها من النيجر

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، حقيقة مغادرة سفيرها في نيامي السفارة وإخراجه منها.

وقالت الخارجية الفرنسية لقناة “العربية”، إن سفيرها في عاصمة النيجر نيامي باقٍ في السفارة ولا صحة لتقارير عن إخراجه منها.

من جانبه، قال السفير الفرنسي في النيجر، إن البعثة الفرنسية في أمان، لافتًا إلى أنه سيبقى في موقعه بالسفارة رغم الظروف المعقدة.

وأمس الجمعة، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العسكريين في النيجر باحتجاز السفير الفرنسي في نيامي، لافتًا إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن "حصص غذائية عسكرية".

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا".

كما أضاف أن العسكريين "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصًا غذائية عسكرية".