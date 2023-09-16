للمرة الثالثة في تاريخه.. علي فرج يتوّج ببطولة قطر كلاسيك للإسكواش

توج علي فرج لاعب منتخب مصر ونادي وادي دجلة للإسكواش ببطولة قطر كلاسيك الدولية للمرة الثالثة في تاريخه، والتي أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر.

وفاز فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وجاءت نتائج أشواط المباراة بين اللاعبين كالتالي: 15-13، 11-5، 8-11، 11-9.

وكان علي فرج قد تأهل للمباراة النهائية، بعد الفوز على الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يتفوق على البيروفي إلياس في النهائي ويتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وعلى مستوى السيدات، تمكنت هانيا الحمامي لاعبة منتخب مصر للإسكواش من التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخها، بعد الفوز على مواطنتها نور الشربيني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وشارك في البطولة 33 لاعبًا ولاعبة من مصر، على رأسهم نور الشربيني وهانيا الحمامي ونوران جوهر وعلي فرج ومازن هشام.