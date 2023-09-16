طالعلك أهو.. مواطن استقبل الرئيس في منزله : غيّر اتجاهه وشرّفني ببيتي

‏قال عادل فكري عبد العليم، المواطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في زيارة اليوم وكان على بعد 200 متر من منزله ويلقي كلمته وبعد الانتهاء جاء لتفقد الإسكان الاجتماعي.

وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن أثناء مرور الرئيس السيسي كان هو وأسرته في شرفة المنزل يشاهدونه، مؤكدا أنه قام بالتحدث إلى الرئيس السيسي وقال له: "اتفضل عندنا يا ريس"، وابتسم الرئيس السيسي قائلا: "أنا طالعلك أهو"، وقام بتغيير اتجاهه ودخل إلى العمارة السكنية.

وأضاف عادل فكري: "لم أكن أتخيل أن الرئيس السيسي سوف يستجيب لي"، وأن الرئيس السيسي صعد على السلم ودخل إلى المنزل ورحب بنا وجلس معنا حوالي 10 دقائق، مؤكدا أن قام بتوجيه الشكر للرئيس على المبادرات والمشروعات التي حدثت.