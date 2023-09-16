ديربي الغضب.. إنتر يقسو على ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق إنتر ميلان، نظيره إي سي ميلان، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم مخيتيريان بالهدف الأول في الدقيقة 5 ثم أضاف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وقلص لياو، الفارق، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 57 لصالح ميلان.

وسجل مخيتيريان الهدف الثالث في الدقيقة 69، بينما أضاف أوجلو الهدف الرابع في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وأخيرا، سجل دافيد فيراتيسي الهدف الخامس في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: دارميان - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوجلو - مخيتيريان - دي ماركو

خط الهجوم: مارتينيز - تورام.

بينما جاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - ثياو - كيير - هيرنانديز.

خط الوسط: كرونيتش - تشيك - بوليسيتش - ريندرز - لياو.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فريق إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.