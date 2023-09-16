الثلاثاء آخر يوم .. تفاصيل بشأن المغتربين والتحويلات للجامعات

عقب الانتهاء من الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الجامعات والمعاهد، أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وأعلن نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة.

تعرف على تفاصيل المغتربين والتحويلات للجامعات لطلاب الجامعات والمعاهد.

ولتقليل الاغتراب والتحويلات لابد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة؛ بحيث تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.



وحسب ما هو معلن من جانب وزارة التعليم العالي؛ فإن عدد الطلاب المرشحين 135539 في الشعبة العلمية و85385 في الشعبة الأدبية، ليكون إجمالي للطلاب المرشحين 220924 طالب وطالبة.

وسيسمح للطلاب بدء مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات أمام طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة غدا الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.