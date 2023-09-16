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رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،كبسة اللحم بالزبيب والخضار..

 

كبسة اللحم بالزبيب والخضار..

المكونات:
1/2كيلو لحم مقطع
2 كوب ارز بسمتي
1 بصلة كبيرة سليمة
بهارات صحيحة:
(ليمون اسمر ناشف) – قرفة عيدان – حب قرنفل – ورق غار – هيل – كركم
رشة زعفران (ممكن الاستغناء عنه).
زبيب احمر و ذهبي
1 حبة فلفل أحمر كبيرة مكعبات
2 حبة جزر مكعبات
1 ½ كوب بسلة
1 بصلة كبيرة جوليان
1 فص ثوم مفرى
التحضير: 1-يشوح اللحم مع التوابل الصحيحة والبصلة السليمة والكركم حتي يحمر قليلا ثم نضيف الماء وتترك لتغلي حتي تستوي نرفع اللحم جانبا.


2-  نشوح البصل والثوم والجزر والبسلة جيدا فى قليل من السمن ثم نضيف مرق اللحم و الارز بعد تتبيل المرق المغلى بالملح والفلفل الاسود والفلفل الاحمر الحار والقرفة وجوزة الطيب ثم نقلب الارز ونضيف الزعفران ويقلب بخفة ثم نعيد اللحم علي الوجه  ونغلق الاناء ونتركه ليستوى ثم قبل التقديم نضيف الفلفل الاحمر ويقلب معه ثم اضيفى فحمة مشتعلة في قشرة بصل وضعيها  داخل قطعة من الفويل ونرش عليها معلقة صغيرة سمن واول ما تدخن نضيفه داخل وعاء الطهى ونغلق الغطاء وتترك لمدة 20 دقيقة حتى يستوى الارز ثم نرفع الغطاء وتقلب جيدا  وتغرف وتزين بالزبيب المحمر بالسمن وتقدم.

كبسة اللحم بالزبيب والخضار الفلفل الأحمر الحار طريقة عمل كبسة اللحم طريقة عمل كبسة كبسة اللحم

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