موعد حفل رامي جمال في الإسكندرية

نشر المطرب رامي جمال صورا من حفلته بالإسكندرية أمس عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب رامي جمال: امبارح كان يوم جميل جدا مع جمهور الإسكندرية الغالي شكرا لكل اللي حضروا امبارح وغنينا سوى أنا انبسطت جدا بينكم ومعكم شكرا لكل اللي تعبوا امبارح علشان حفلة تطلع بالجمال ضده واشوفكم تأني يوم ٢١ و٢٣ إن شاء الله.

وأحيا رامي جمال حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية وسط حضور الآلاف من محبيه وعشاقه الذين توافدوا علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار "كامل العدد".

وقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "اوعديني، جتلك، انا مش كداب" وغيرها من الأغاني، كما تعاون مع مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري الذي قدم عرضا مبهرا، وحرص رامي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لكل القائمون على الحفل والجمهور أيضا.

وطرح رامي جمال مؤخرًا أغنية “حكايتنا منهية” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأغنية رامي جمال الجديدة “حكايتنا منهية”، من كلمات محمد أبو نعمة ومن ألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي نابلسي.