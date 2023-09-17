عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأسبوع الجاري| فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في محافظات الجمهورية، وأغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد هي كتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا حتى البحر المتوسط.

 

وتابعت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار وبالتحديد في الظهيرة تتراوح مابين 33 إلى 34 درجة مئوية، وطقس حار على المناطق المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

وأردفت " غانم " ، أنه مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة ، وتسجل الصغرى 23 إلى 24 درجة مئوية خلال فترة الليل ، وأجواء معتدلة تماما على معظم انحاء الجمهورية ليلا.

رياح وتكون شبورة مائية على الطرق 

ولفتت " غانم " ، إلى أن هناك نشاط نسبي في الرياح ليلا يقلل نوعا ما من الإحساس بالرطوبة ، منوهة على استمرار ظاهرة تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأفادت أن الأحوال الجوية مستقرة هذا الأسبوع على أغلب المحافظات ، ودرجات الحرارة لا تشهد اي ارتفاعات .

الأرصاد الأرصاد الجوية توك شو منار غانم الدكتورة منار غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر .. تفاصيل مهمة

رقم مفاجأة على تطبيق المرور ..تفاصيل

ترشيحاتنا

شكاوى من زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال إلى ساعتين يوميًا.. و"الكهرباء" تكشف مفاجأة

توجيهات عاجلة للمحافظين بشأن متضرري إعصار ليبيا

رجلك أو السيجارة| استشاري أمراض قلب يُعدد 6 مخاطر لـ التدخين

660 مليون ورقة محفوظة.. تفاصيل أضخم أرشيف إلكتروني للنيابة العامة

شوبير: الأهلي خسر أسهل سوبر افريقي في تاريخه

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ