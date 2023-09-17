الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأسبوع الجاري| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في محافظات الجمهورية، وأغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد هي كتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا حتى البحر المتوسط.

وتابعت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار وبالتحديد في الظهيرة تتراوح مابين 33 إلى 34 درجة مئوية، وطقس حار على المناطق المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأردفت " غانم " ، أنه مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة ، وتسجل الصغرى 23 إلى 24 درجة مئوية خلال فترة الليل ، وأجواء معتدلة تماما على معظم انحاء الجمهورية ليلا.

رياح وتكون شبورة مائية على الطرق

ولفتت " غانم " ، إلى أن هناك نشاط نسبي في الرياح ليلا يقلل نوعا ما من الإحساس بالرطوبة ، منوهة على استمرار ظاهرة تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأفادت أن الأحوال الجوية مستقرة هذا الأسبوع على أغلب المحافظات ، ودرجات الحرارة لا تشهد اي ارتفاعات .