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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن استعدادها للعام الجامعي الجديد 2023-2024| تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2023-2024. وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.
 

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في الجامعة من تدابير صحية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض.
 

وختم الدكتور قنديل تصريحه بالتأكيد على جاهزية جامعة حلوان لاستقبال الطلاب وتقديم تعليم عالي الجودة في العام الجامعي الجديد، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والثقافية المتاحة في الجامعة.

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