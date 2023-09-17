التنمية المحلية تعلن تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 161 متدربا.. تفاصيل

يواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2024/2023، حيث تنطلق بالمركز اليوم الأحد ،الأسبوع التدريبي السادس، بعدد ٥ دورات تدريبية هي: دورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات والتي يتم تنفيذها لأول مرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات NTI، ودورة تعظيم استخدام صندوق التنمية المحلية لزيادة الاقراض الموجه لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودورة الإتصال السياسي والتعامل مع أعضاء المجالس النيابية في المحليات ، فيما تستمر دورتا أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية الحالية والمستقبلية، ويستفيد من هذه الدورات ١٦١ متدربًا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود وزارة التنمية المحلية المستمرة لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعمل على تدريب كوادر الإدارة المحلية على جميع مستوياتها من خلال الذراع التدريبي لها بمركز سقارة للتدريب ، مشيراً إلى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز التنمية المحلية بسقارة تركز على إعداد كوادر محلية قادرة على تلبية احتياجات مجالات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث فيها مما يُمثل أهمية كبيرة نظراً لما يُهيئه التدريب للعاملين من معارف واكتساب مهارات جديدة يتطلبُها مناخ العمل، وزيادة قدرته على التعرف لأفضل الحلول للمُشكلات ويساهم ذلك في تقديم الخدمات بصورة أفضل وانجازها فى أسرع وقت ممكن للمواطنين.

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