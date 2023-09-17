أستاذ آثار إسلامية: أعمال ترميم مسجد سليمان باشا الخادم بأيادي مصرية.. فيديو

قال الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، تعقيبا على إعادة افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين، إن الدولة تشهد افتتاحات كثيرة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وهو تراث مصر الحضاري والأثري، مشيرا إلى أن المسجد معروف باسم " سارية الجبل ويقع في الجزء الشرقي من القلعة.

وتابع الدكتور جمال عبد الرحيم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن المسجد بناه الوالي العثماني سليمان الخادم، وتصميمه وتخطيطه مأخوذ من جوامع إسطنبول، ولكن الزخارف الموجودة فيه مصرية وترجع للفترة المملوكية، وليست هناك علاقة بين القائد سارية الجبل وهذا المسجد، ولكن من الممكن أن يكون الاسم راجع لأن خلف المسجد يوجد سارية مؤدية للقلعة.

وأشار إلى أن أعمال الترميم لم تستغرق أكثر من عامين، وتمت بأيدي مصري، وتمويل مصري.