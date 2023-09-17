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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل عربية النواب: قرارات السيسي بزيادة الأجور والمعاشات «ضربة معلم»

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف لرفع الحد الأدنى للأجور وإقرار إعفاءات ضريبية وزيادة علاوة غلاء المعيشية وغيرها من القرارات الأخرى لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين بأنها بمثابة ضربة معلم ، معتبراً هذه القرارات بمثابة دليل قاطع على الانحياز والدعم المستمرين من القيادة السياسية للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة أفضل ومناسب لهم.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات التاريخية والجريئة والتى جاءت فى توقيت مناسب لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن هذه القرارات لقيت ارتياحاً كبيراً من المصريين مطالباً من الحكومة سرعة تنفيذها مع احكام الرقابة على الاسواق والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع اسعار السلع بدون أى مبرر.

يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات وجاءت القرارات كما يلي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات التنموية الحد الأدنى إعفاءات ضريبية بني سويف

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