توبة وعودة.. صاحب أكبر موقع الكتروني للإلحاد في الوطن العربي يعلن إسلامه.. تفاصيل

في خطوة مفاجئة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن مؤسس موقع الملحدين العرب، وصاحب أكبر مدونة داعمة للإلحاد في الوطن العربي إسلامه وإغلاق الموقع الالكتروني نهائيا موضحا أنه تائب عن إلحاده وعائد إلى الإسلام عن قناعة.



وكشف صاحب موقع الملحدين العرب عن إسلامه في بيان عبر الموقع قائلًا: أنا صاحب ومؤسس هذا الموقع، أعلن اعتناقي دين الإسلام وتوبتي إلى الله. تأتي هذه الرسالة كخطوة لإغلاق الفصل على محتوى الموقع السابق وأيضًا للإعراب عن توبتي الصادقة والندم العميق على كل ما تم نشرته في السابق على هذا الموقع."

وأضاف في المنشور الذي أصبح مثبت على صفحات المدونة الشهيرة " رغم الندم والتوبة، لا أعتقد أنه من المجدي أن أناقش أسباب توبتي فطبيعة العناد الذي يعتريكم لن يسمح لكم لأن تنظروا للمسألة بعقلانية أو صدق.

وعلى الرغم من ادعائكم للعقلانية والتفكير النقدي الا انكم لستم الا متدينين ومتشددين، فانتم ترددون نفس الافكار ونفس العبارات حتى اصبحت افكاركم وحججكم اشبه بالدين!

وبدلا من ترك الدين لا اجد الملحد اليوم الا وهو يخوض في اشد اعماق الدين، ويصبح الاسلام والدين عموما شغله الشاغل والسب والشتم والاساءة هوايته المفضلة!"

وأشار صاحب الموقع إلى الأسباب التي ستساعد الملحدين لرؤية الحق قائلًا: حافظوا على علاقات طيبة ومتبادلة مع أفراد عائلتكم وأصدقائكم، بغض النظر عن اعتقاداتهم الدينية، استفيدوا من الوقت الذي كنتم تخصصونه للجدالات الدينية لتطوير مهاراتكم وزيادة معرفتكم.

اقرأوا كتبًا مفيدة، وتعلموا من دورات تعليمية، واكتسبوا مهارات جديدة. هذا سيساعد في تحسين حياتكم الشخصية والمهنية بكل تأكيد.

وأضاف: تجنبوا المناقشات الدينية الزائفة والجدالات غير المثمرة.

بدلًا من ذلك، ابحثوا عن مجالات أخرى تثري حياتكم وتقوي وجهات نظركم، ولا تقتصروا على البحث عن الجوانب الدينية فقط، حاولوا استكشاف مفاهيم الإنسانية والأخلاق والقيم التي تعزز حياتكم.