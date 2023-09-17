عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

توبة وعودة.. صاحب أكبر موقع الكتروني للإلحاد في الوطن العربي يعلن إسلامه.. تفاصيل

مدونة الملحدين العرب
مدونة الملحدين العرب

في خطوة مفاجئة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن مؤسس موقع الملحدين العرب، وصاحب أكبر مدونة داعمة للإلحاد في الوطن العربي إسلامه وإغلاق الموقع الالكتروني نهائيا موضحا أنه تائب عن إلحاده وعائد إلى الإسلام عن قناعة.

 

txt

إبراهيم الهدهد لـ الطلاب الوافدين: الثقافة المنضبطة والوعي الديني سياج ضد الإلحاد

txt

جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يواجه الإلحاد بـ 11 إصدارا


وكشف صاحب موقع الملحدين العرب عن إسلامه في بيان عبر الموقع قائلًا: أنا صاحب ومؤسس هذا الموقع، أعلن اعتناقي دين الإسلام وتوبتي إلى الله. تأتي هذه الرسالة كخطوة لإغلاق الفصل على محتوى الموقع السابق وأيضًا للإعراب عن توبتي الصادقة والندم العميق على كل ما تم نشرته في السابق على هذا الموقع." 

وأضاف في المنشور الذي أصبح مثبت على صفحات المدونة الشهيرة " رغم الندم والتوبة، لا أعتقد أنه من المجدي أن أناقش أسباب توبتي فطبيعة العناد الذي يعتريكم لن يسمح لكم لأن تنظروا للمسألة بعقلانية أو صدق. 

وعلى الرغم من ادعائكم للعقلانية والتفكير النقدي الا انكم لستم الا متدينين ومتشددين، فانتم ترددون نفس الافكار ونفس العبارات حتى اصبحت افكاركم وحججكم اشبه بالدين! 

وبدلا من ترك الدين لا اجد الملحد اليوم الا وهو يخوض في اشد اعماق الدين، ويصبح الاسلام والدين عموما شغله الشاغل والسب والشتم والاساءة هوايته المفضلة!"

وأشار صاحب الموقع إلى الأسباب التي ستساعد الملحدين لرؤية الحق قائلًا: حافظوا على علاقات طيبة ومتبادلة مع أفراد عائلتكم وأصدقائكم، بغض النظر عن اعتقاداتهم الدينية، استفيدوا من الوقت الذي كنتم تخصصونه للجدالات الدينية لتطوير مهاراتكم وزيادة معرفتكم. 

اقرأوا كتبًا مفيدة، وتعلموا من دورات تعليمية، واكتسبوا مهارات جديدة. هذا سيساعد في تحسين حياتكم الشخصية والمهنية بكل تأكيد.

وأضاف: تجنبوا المناقشات الدينية الزائفة والجدالات غير المثمرة.

 بدلًا من ذلك، ابحثوا عن مجالات أخرى تثري حياتكم وتقوي وجهات نظركم، ولا تقتصروا على البحث عن الجوانب الدينية فقط، حاولوا استكشاف مفاهيم الإنسانية والأخلاق والقيم التي تعزز حياتكم.

موقع الملحدين العرب الوطن الإسلام مؤسس موقع الملحدين العرب الوطن العربي صاحب موقع الملحدين العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

تبكير موعد الصرف.. معلومات هامة عن مرتبات شهر سبتمبر 2023

91 مليار جنيه.. قرار هام من وزارة التموين بشأن رغيف الخبز

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

تسونامي أزمات يضرب الأهلي| مشكلة بسبب دوري السوبر.. الشحات يغيب مباراتين.. وكولر غاضب

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

سمكة قرش تاهت بشاطئ أمريكي.. حادث صادم ورد فعل غريب من المصطافين

حاول فتح باب الطائرة.. مشاغب على رحلة طيران أمريكية| ماذا حدث؟

هل المتوفي يسمع ويرى؟.. حقيقة صادمة عن الموت

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

بيع منزل الزعيم الروسي الراحل ستالين في مزاد يثير الجدل.. ما القصة؟

طبق مكرونة بالطماطم ينهي حياة شاب عشريني.. لهذا السبب

من البحر | الصين تجهّز مفاجأة غير محسوبة لكل العالم

بعد تدمير درنة الليبية .. توقعات بأعاصير أسوأ في هذه الأوقات

ترشيحاتنا

فيديو ربع ساعة.. تقرير الفحص يفضح تصرفات عنتيل مدينة نصر داخل الصيدلية

تعارفنا بلعبة إنترنت.. فتاة العمرانية: لديه فيديوهاتي وصوري من مكالماتنا وأنا خفت

أسامة ربيع: مرشدو الهيئة كان لهم دور كبير في تاريخ قناة السويس

بحضور المفتى.. أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى المولد النبوى

نداء عاجل من الصحة العالمية إلى السلطات الليبية بشأن دفن ضحايا الفيضانات

700 جنيه.. تحركات جديدة في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

فيديو

موعد زيادة 15٪ ورفع علاوة الغلاء.. قرارات عاجلة لأصحاب المعاشات

هزة قوية في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 الآن

«بسبب إيلون ماسك».. مؤسس جوجل سيرجي برين يطلق زوجته بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ