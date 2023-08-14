عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إبراهيم الهدهد لـ الطلاب الوافدين: الثقافة المنضبطة والوعي الديني سياج ضد الإلحاد

الدكتور إبراهيم الهدهد
الدكتور إبراهيم الهدهد

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر: إن الإلحاد ظاهرة خطيرة تهدم المجتمعات، والإلحاد بمعناه الواسع هو عدم الإيمان بوجود الله. 

وأضاف الهدهد أن الإلحاد كان موجودا منذ أن أرسل الله الرسل، أما الإلحاد بمفهومه الحديث يرجع إلى ما أحدثته الثورة العلمية في أوروبا  من انفتاح ثقافي دون وجود الوازع الديني، ومن هنا يمكننا القول بأن الإلحاد بمعناه الواسع موجود في كل زمان ومكان.

جاء ذلك في محاضرة تحت عنوان "تفتيت الفكر المتطرف وتصحيح الأفكار المغلوطة" للطلاب الوافدين من دول (غانا، ونيجيريا، بوركينا فاسو ، الصومال).

خلال ملتقاه الأسبوعي .. الجامع الأزهر يواصل مناقشة عدد من قضايا الشباب بعد غد

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام بتجديد الثقة مفتيًا للجمهورية


وبين الدكتور إبراهيم الهدهد في محاضرته أسباب الإلحاد ونشأته وأقسامه، أنواعه، قائلا: إن من أسباب الإلحاد الإيمان بالمحسوس المشاهد فقط ، والانفتاح غير المنضبط عبر الشبكة العنكبوتية، ضعف الوازع الديني، الرغبة في حياة شعارها الحرية.

ووجه الدكتور الهدهد نصائح للمشاركين عند مناقشتهم للملحدين، قائلا: على كل من يناقش ملحدا أن يتمتع بالثقافة والوعي الديني الذي يعينه على أن يحصن نفسه في البداية ليتمكن بعدها من عرض الحجة والدليل القاطع على كلامه وحديثه، لأن الملحد يرفض الإيمان القلبي بوجود الله لإصراره على معرفته بحواسه ولابد من استخدام الحجة العقلية والدليل النقلي مع الملحدين.

وفي ختام المحاضرة، أكد الدكتور الهدهد أن الإيمان يدخل القلب عن طريق العقل ثم يستقر في القلب وهذا هو أسلوب القرآن الكريم الذي خاطب العقل.

الهدهد الدكتور إبراهيم الهدهد خريجي الأزهر الإلحاد الإيمان بوجود الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

الزمالك يغلي| "الأبيض" مهدد بالإقصاء إفريقيا.. رحيل شيكابالا وزيزو.. وقصة فشل جلسة الساحل

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام بتجديد الثقة مفتيًا للجمهورية

الثلاثاء.. فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

وسائل التواصل وأثرها على العلاقات المجتمعية.. الأزهر يطلق خامس برامجه الموجهة للمرأة والأسرة

بجولة تفقدية|رئيس جامعة الأزهر يلتقي عمداء كليتي اللغة العربية وأصول الدين والدعوة بالمنوفية

التمديد للدكتور شوقي علام مفتيا للجمهورية لولاية ثالثة

«البحوث الإسلامية» يشارك في معرض ساقية الصاوي للكتاب

أهم الأخبار| فرص عمل بالدولار.. موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. وهذا معنى الربا في القرآن

فتاوى تشغل الأذهان.. معنى الربا في القرآن ومثال حي عليه.. صيغة التهنئة بالزواج واللفظ الوارد عنها

ترشيحاتنا

الرقابة المالية تستضيف فعاليات الإعلان عن أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

تعرف على التحويلات المرورية بسبب كوبرى مشاة أعلى محور حسب الله الكفراوي

إيران تؤكد التزامها بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

فيديو

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

مصطفى قمر يكشف تفاصيل جديدة عن أولاد حريم كريم

بملابس سلسال الدم ..ظهور مفاجئ للفنانة عبلة كامل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ