السكرتير العام لبني سويف يناقش الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقد السكرتير العام كامل علي غطاس اجتماعًا، اليوم، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لبعض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري 2025-2026، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة الاستراتيجية، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة الطرق والنقل، ومسؤولي الجهاز المركزي للتعمير، والتعاقدات الحكومية والجهات المعنية.

ناقش الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات في قطاع الطرق والنقل، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وموقف الاعتمادات المالية، بجانب مناقشة المعوقات التي قد تواجه بعض المشروعات وسبل تذليلها لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.