"الدفاع" الكويتية: رصد صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة منذ فجر اليوم واعتراضها

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم الأحد، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وقال المتحدث إن الاعتداء الإيراني مستمر في استهداف المنشآت الحيوية في البلاد، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق.

وأشار المتحدث إلى أن القوات المسلحة الكويتية تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.