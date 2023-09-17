عادل فكري: أصبحنا نطلق على قريتنا "سدس سيتي" بعد التطوير | فيديو

قال عادل فكري رب الأسرة التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرية سدس الأمراء ببني سويف ، إن الأهالي أصبحوا يطلقون عن قريتهم “ سدس سيتي ” بعد التطوير الذي شهدته في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متابعا :" الطريق عندنا في القرية أصبح ولا طريق الاوتوستراد ولا كأنه مهبط طيارات ".

وتابع عادل فكري ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى "، أن كل القرى التي تتبع مركز " ببا " بمحافظة بني سويف تشهد نقلة حضارية بعد حياة كريمة.

وأردف " فكري " : الناس المتطوعة مش بتنام والشغل في القرى ليل ونهار شغال ، موضحا :" كل الناس فرحانة بحياة كريمة ".

وأكمل : مهما قولت مش هبقا بجامل ومش هوفي الناس دي حقها ، والدنيا بتتغير من وصلات نت وغاز طبيعي وصرف .