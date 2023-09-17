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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عادل فكري: أصبحنا نطلق على قريتنا "سدس سيتي" بعد التطوير | فيديو

الرئيس السيسي يزور
الرئيس السيسي يزور اسرة ببني سويف

قال عادل فكري رب الأسرة التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرية سدس الأمراء ببني سويف ، إن الأهالي أصبحوا يطلقون عن قريتهم “ سدس سيتي ”  بعد التطوير الذي شهدته في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متابعا :" الطريق عندنا في القرية أصبح ولا طريق الاوتوستراد ولا كأنه مهبط طيارات ".

 

وتابع عادل فكري ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى "، أن كل القرى التي تتبع مركز " ببا " بمحافظة بني سويف تشهد نقلة حضارية بعد حياة كريمة. 

 

وأردف " فكري " : الناس المتطوعة مش بتنام والشغل في القرى ليل ونهار شغال  ، موضحا :" كل الناس فرحانة بحياة كريمة ".

 

وأكمل : مهما قولت مش هبقا بجامل ومش هوفي الناس دي حقها ، والدنيا بتتغير من وصلات نت وغاز طبيعي وصرف .

الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج صباح الخير يا مصر محافظة بني سويف قرية سدس الأمراء توك شو

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