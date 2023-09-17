ساهم فى 202 هدف.. محمد صلاح وصيفا لقائد ليفربول السابق

قاد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الريدز إلى الفوز على نظيره فريق وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وولفرهامبتون تقدم بالهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب هوانج هي تشان بمشاركة محمد صلاح.

ثم تعادل فريق ليفربول في الدقيقة 55 من تسديدة من اللاعب جاكبو من داخل منطقة الجزاء بعد أسيست رائع من النجم المصري محمد صلاح.

وتقدم أندرو روبرتسون بالهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 85 بأسيست من محمد صلاح.

ثم جاء الهدف الثالث لصالح ليفربول الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح في الدقيقة عن طريق هوجو بوينو في الدقيقة 91 بالخطأ في مرماه.



محمد صلاح يحل وصيفا لستيفن جيرارد

يعتبر محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وولفرهامبتون الذى حرك الكثير من الأرقام بتمريراته الثلاث الحاسمة.

فخر العرب محمد صلاح بعد مواجهة ليفربول وولفرهامبتون ساهم في 202 هدف مع ليفربول، حيث سجل 139 هدفا وصنع 63 هدفا.

وأصبح الفرعون الطائر محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم ولم يسبقه سوى قائد الريدز السابق ستيفن جيرارد.