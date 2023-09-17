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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية يضبط 600 كجم لحوم وأسماك مخالفة ويحرر 11 محضرا

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك  والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لجميع الاشتراطات  الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم. 

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين استعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك.

 

من جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة  مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة  الصحية – الرقابة الإدارية) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك.

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وذكر مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير11 محضر مخالفة وضبط 600 كجم تقريبا لحوم مخالفة، عبارة عن 66 كجم لحوم بقرى، و5 كجم لحوم جاموسى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و244 كجم لحوم مصنعة، و280 كجم أسماك مملحة فاسدة تم إعدامها، وتم تحرير 11 محضر مخالفة، وتم عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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