أسباب غير متوقعة تؤدي إلى تعفن الزبدة وحكم استخدامها في هذه الحالة

تعد الزبدة من ضمن أحد اهم المكونات التي يتم استخدامها في المطبخ، وفي أغلب الأحيان يتم استخدام الزبدة بشكلها السائل، ويقوم البعض بتخزينها خارج الثلاجة لاستعمالها بشكل فوري، واحيانا تتعرض للتعفن او تغيير في لونها لاسباب كثيرة.

وأكدت الدكتورة شيرين علي ذكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ان هناك اسباب كثيرة تؤدي الي تعفن الزبد .. وكتب عل صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : كتير من ربات البيوت ممكن يتفاجؤا يتعفن الزبدة بدون معرفة الاسباب ، ولا ازاي نمنع هذا التعفن ، ولا حتى حكم استهلاك هذه الزبدة من عدمه.



وقدمت شرح بسيط عن اسباب تعفن الزبدة وحكم استخدماها حال تعفنها :

أسباب تعفن الزبدة :

- تلوثها نتيجة استخدام ملاعق أو أدوات بها بقايا طعام

- استخدام ملاعق أو أدوات مبللة غير جافة

- تخزينها في درجات حرارة غير مناسبة

- إذا كان عندك كمية كبيرة من الزبدة يفضل وضعها في

الفريزر مع مراعاة تقطيعها إلى قطع متوسطة قبل التجميد

ليسهل استهلاكها دون الفك وإعادة التجميد مرة أخرى

نصائح لتخزين الزبدة

- الزبدة الطبيعية الغير مملحة يمكن الاحتفاظ بها حتى 6

شهور ، والمملحة حتى 9 شهور ، والزبدة المخلوطة المضاف

لها زيوت نباتية أو الزبدة الصناعية المارجرين نستطيع

الاحتفاظ بها لمدة 3 اشهر قبل فتح العبوة ويجب استهلاكها

قبل مرور شهرين بعد فتح العبوة .

وعن حكم استهلاك الزبدة إذا ظهرت علامات العفن عليها قالت :

إذا كان النمو الفطري قليل ورفيع جدابمقدار سمك

صفحة كتاب فقط، يمكننا قطع هذا النمو بحرص

حتى لا نلوث باقي الزبدة ، ونستطيع استهلاك الباقي

إذا زاد النمو الفطري عن ذلك يتم الاستغناء تماما عن هذه

الزبدة لأن بعض أنواع النمو الفطري يفرز سموم ضارة لا تتأثر

أو تتكسر حتى بحرارة الطهو