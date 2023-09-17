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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

8 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .


تراجع أسعار الحديد 


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

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تراجع الصلب.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 16 سبتمبر 2023

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تراجع الصلب.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023


وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 34875  ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 8 آلاف جنيه.


وسجل سعر طن حديد عز اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 عند مستوى 33500 جنيه، بينما ثبتت أسعار الأسمنت، فوصل سعر الأسمنت المسلح إلى 1990 جنيها وسجل سعر الحديد الاستثماري 34875 جنيهًا، وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي 990 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

- سجل سعر طن حديد عز 36129.31 جنيها.
- جاء متوسط السعر 36129.31جنيه
- وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 34875 جنيهًا.

- وصل سعر طن حديد سرحان إلى 31800 جنيه.

- ثبت سعر طن حديد بشاي عند مستوى 33000 جنيه.

-بلغ سعر طن حديد المعادي نحو 32200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 32100 جنيه.

-كما استقر سعر طن حديد العشري والمصريين عند مستوى 32500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد الكومي نحو 32400 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

-  سعر أسمنت المسلح عند مستوى 1990 جنيهًا.

- استقر سعر أسمنت النصر عند مستوى 1970 جنيها للطن.

- أسعار أسمنت السويدي عند 2150 جنيها.

-  سعر أسمنت وادي النيل عند مستوى 1900 جنيهًا في الطن.

 

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عز نزل 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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فوري وأون لاين.. السكة الحديد توفر 4 طرق لحجز تذاكر القطارات

- سعر أسمنت حلوان عند مستوى 1950 جنيها في الطن.

-  أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيهًا إلى 3600 جنيه.

أسعار الحديد عالميا

وعالميا انخفضت أسعار الحديد للمرة الأولى هذا الأسبوع مع استمرار الركود في قطاع العقارات لدى الصين، إذ تظهر بيانات جديدة أن طفرة مبيعات المنازل خلال الآونة الأخيرة في العاصمة، قد تفقد زخمها.

فيما ارتفعت أسعار المواد الرئيسية لصناعة الصلب نحو 20% خلال الشهر الماضي تحسبا لفترة بناء نشيطة بشكل معتاد خلال سبتمبر وأكتوبر في الصين، لكن بعد أقل من أسبوعين من تخفيف السلطات قيود الرهن العقاري، انخفضت مبيعات المنازل في بكين بنهاية الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع التي تلت الإعلان عن الإجراءات.

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