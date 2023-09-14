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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز نزل 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والاسمنت
اسعار الحديد والاسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء اليوم وتحديدا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

يرغب كثير من المواطنيبن في معرفة أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الخميس الموافق 14- 9 - 2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.

 

الحديد 

وشهدت أسعار الحديد في مصر تراجعا كبيرا بشكل غير مسبوق، إذ فقد سعر الطن نحو  11 آلاف جنيه من أعلى سعر في الأسواق للمستهلك، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر منذ ما يزيد على عام ونصف، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر.

تراجع أسعار الحديد في مصر

سعر حديد عز اليوم

ويبحث الكثير عن سعر طن حديد عز اليوم، إذ سجل 33,500 جنيه كمتوسط سعر اليوم بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، بفارق نحو 11500 آلاف جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري 

كما يبحث الكثير عن سعر الطن الاستثماري عند البناء الجديد أيضا بعد حديد عز، والذي سجل 32000 ألف جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 44.5 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 12 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

  1. سعر حديد عز 33,500 جنيه
  2. سعر حديد المصريين 32,500 جنيه
  3. سعر حديد بشاي 33,000 جنيه
  4. سعر حديد العتال 32,800 جنيه
  5. سعر حديد عطية 32,700 جنيه
  6. سعر حديد سرحان 31,800 جنيه
  7. سعر حديد المراكبي 32,500 جنيه
  8. سعر حديد الكومي 32,400 جنيه
  9. سعر حديد المعادي 32,200 جنيه
  10. سعر حديد العشري 32,500 جنيه
  11. سعر حديد بيانكو 32,000 جنيه
  12. سعر حديد مصر ستيل 32,100 جنيه
  13. سعر حديد الجارحي 33,000 جنيه
  14. سعر حديد الجيوشي 32,000 جنيه
  15. سعر حديد المدينة 32,900 جنيه
  16. سعر حديد السويس للصلب 33,000 جنيه
  17. سعر حديد اركو ستيل 32,500 جنيه
  18. سعر حديد ستار ستيل 31,600 جنيه
  19. سعر حديد عنتر 31,600 جنيه

 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم ، عن سعر طن الأسمنت ، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي جاء كالتالي: 

الأسمنت 
  1. سعر أسمنت المسلح 1990 جنيه
  2. أسمنت النصر 1970 جنيه 
  3. سعر أسمنت الممتاز 2060 جنيه 
  4. سعر اسمنت التعمير 1970 جنيه 
  5. سعر اسمنت المنيا 1970 جنيه 
  6. سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه 
  7. سعر اسمنت الصعيد 2070 جنيه 
  8. سعر اسمنت اسيوط 1890 جنيه 
  9. سعر اسمنت وادي النيل 1900 جنيه 
  10. سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيه

آخر أسعار مواد البناء

وترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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