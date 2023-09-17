المريخ البورسعيدي يوثق عقود احتراف لـ «عبده وغريب» من قطاع الناشئين

قرّر مجلس إدارة نادى المريخ البورسعيدى برئاسة أحمد جوهر تحرير عقود احتراف لثنائى الناشئين محمد عبده ومحمد غريب للاعتماد عليهم مع الفريق الأول فى الموسم الجديد .

وأعلن أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى عن إتمام إجراءات توثيق عقود ناشئ الفريق محمد عبده "حارس مرمى" مواليد ٢٠٠٣ ومحمد غريب "ظهير أيمن" ٢٠٠٤ لخمسة مواسم وذلك بعد تقديمهم مستوى متميزًا منذ مشاركتهم فى فترة إعداد المريخ استعداداً للموسم الجديد .

وأكد أيمن عيد أن الثنائى نالا إشادة الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين و الذى حرص على الدفع بهما فى المباريات الودية الأخيرة حتى يكتسبوا ثقة المشاركة وحساسية المباريات .

وأضاف أيمن عيد توقيع الثنائى على عقود الاحتراف يعنى وجودهم من ضمن أعمدة الفريق الأساسية لاسيما أن معظم تشكيلة الفريق من أبناء النادى وقطاع الناشئين .



وأشار أيمن عيد إلى أن الاتجاه هذا الموسم داخل المريخ هو الاعتماد على أبناء النادى خاصة أن قطاع الناشئين مليئ بالمواهب التى ستكون مستقبلاً للنادى في السنوات القادمة .