غرفة القاهرة التجارية: قرارات السيسي تؤكد دعمه للمواطن وتحمله تداعيات الأزمة الاقتصادية

أشاد عبدالفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، مؤكدا أن قرارات السيسي تؤكد أنه علي علم تام بما تحمله المواطن المصري من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضاعفت بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، وأن الرئيس قريب جدا من المواطنين ويعرف جيدا معاناتهم ويقف جنبا إلى جنب مع هموم المواطن ومشاكله.

وأضاف العطار، في تصريحات صحفية اليوم، كما أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات، تعد بمثابة رسائل أمل مهمة للشعب المصري عن قرب حدوث انفراجة حقيقية في الاقتصاد المصري.

وقال عبدالفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن هذه التوجيهات تؤكد وجود رغبة حقيقية لدى الرئيس للاستجابة إلى مطالب وتوصيات القوى السياسية والمجتمعية التي تم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني الأخيرة، وأن هذه الجلسات بدأت تؤتي ثمارها، والرد علي المشككين بأن جلسات الحوار الوطني مجرد كلام لا محل له للتنفيذ، ولم تلتفت إليها الحكومة.

وأوضح أن القرارات التي وجه الرئيس الحكومة بتنفيذها بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25 %"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، كلها قرارات تساهم بقدر كبير في دعم الفئات الأكثر احتياجا والمواطن البسيط في مواجهة التحديات الاقتصادية.