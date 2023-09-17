تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

قامت كلية الضباط الإحتياط بتخريج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية.

كلية الضباط الإحتياط

بدأت الفاعليات بعرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بكلية الضباط الإحتياط بدءاً من إستقبال الدارسين مروراً بالتدريب التخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وألقى اللواء أح بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية.

وأشار مدير كلية الضباط الإحتياط إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين، مؤكداً على أهمية تنفيذ تلك الدورات لبناء الوعى المجتمعى وتحصين الأجيال القادمة ضد الفكر المتطرف والهدام وتحقيقاً لرؤية الدولة المصرية.

وزارة الأوقاف

وقدم الدكتور هشام عبد العزيز على وكيل أول وزراة الأوقاف خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل الدارسين وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة.

وأكد على أن وزارة الأوقاف مستمره فى عملية تطوير وتحديث منظومة إعداد الأئمة ليكونوا على دراية شاملة بمناهج الدعوة المختلفة ومراحل إعداد الخطبة بشكل منهجى علمى لتطويعها فى التأثير فى الجمهور .

الإبتهالات الدينية

تضمنت الفاعليات تقديم الخريجين عدد من الإبتهالات الدينية؛ كما أعلن كبير المعلمين نتيجة الدورة التدريبية؛ وإختتمت بتكريم عدد من الأوائل تقديراً لتميزهم خلال مدة الدورة وتم تبادل الدروع.

حضر فاعليات التخرج اللواء أح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة الأوقاف وعدد من الشخصيات العامة .

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية لتأهيل الكوادر العاملة بكافة المجالات وتعظيم الإستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف

كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف