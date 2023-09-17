عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للطب العسكرى المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية والذى ينفذ بجمهورية مصر العربية بمشاركة أكثر من ٣٢ دولة أفريقية وعربية.

إدارة الخدمات الطبية

تضمن المؤتمر تنفيذ العديد من المحاضرات وورش العمل فى مختلف التخصصات الطبية بمشاركة عدد من الخبراء الأطباء المصريين والأجانب لمناقشة القضايا الصحية العامة مع القطاعات الطبية المدنية والمنظمات الدولية بهدف تنسيق التعاون فيما بينهم بغرض تطوير الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى.

بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى عن دور ومهام  إدارة الخدمات الطبية وما تنتهجه من تطوير وتحديث للمنظومة الطبية وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية.

أعقب ذلك كلمة اللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة نقل خلالها تحيات القيادة العامة للقوات المسلحة للحضور، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بإمكانات وقدرات الأطباء بتنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات للإطلاع على أحدث المستجدات فى مجال الطب العسكرى.

 وأشار إلى أهمية المؤتمر لتبادل الخبرات بين المشاركين فى العمل الميدانى بالقيام بعمليات الإخلاء الطبى والمهام الإنسانية التى تنفذ فى أوقات الحروب والكوارث.

اللجنة الدولية للطب العسكرى

كما ألقى الفريق طبيب بيرنيرنيكس سكرتير عام اللجنة الدولية للطب العسكرى كلمة أشار خلالها إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للقاء العلماء وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الصحية التى تواجه الأفراد.

وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم معرضاً طبياً يضم العديد من منتجات الشركات العاملة فى المجال الطبى.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول المشاركة وسكرتير منظمة الصحة العالمية بمصر ورئيس هيئة الدواء المصرية وعدد من أساتذه الجامعات المصرية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التطوير والتحديث فى المجال الطبى ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير الطبية العالمية وبما يخدم المنظومة الصحية فى مصر.

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم المؤتمر الإقليمى لعموم أفريقيا والجمعية الإقليمية
ادارة الخدمات الطبية اللجنة الدولية للطب العسكرى القوات المسلحة منظمة الصحة العالمية هيئة الدواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

ترشيحاتنا

حال فوزه بالرئاسة.. ترامب يتعهد: حل مشاكل وأزمات الولايات المتحدة خلال عام

صلاة العصر مع السنة كم ركعة؟.. الرسول كان يصليها 6 و8 ركعات

مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف ببنى سويف

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بالتخلص من صديقه بعابدين

"الدولار الجديد” .. ظهور عملة قوية تنافس الأخضر

مفاجأة لأهالي أسوان| مؤتمر لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.. نوفمبر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

فيديو

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ