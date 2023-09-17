أرسنال يفوز على إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي

نجح فريق أرسنال في الفوز على نظيره إيفرتون، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أرسنال عن طريق مارتينيلي في الدقيقة ٢٢ ولكن الحكم قام بإلغاءه بعد العودة لتقنية الفار.

وفي الدقيقة ٦٩، سجل تروسارد هدف أرسنال الوحيد في المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: رايس، فييرا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، نيكيتاه، مارتينلي.

بينما جاء تشكيل إيفرتون كالتالي:



حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: يونج، تاركوفسكي، برانثويت، مايكوليتكو.

خط الوسط: ماكنيل، جاي، أونانا، دانجوما.

خط الهجوم: دوكوري، بيتو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال المركز الرابع برصيد ١٣ نقطة، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي فريق إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.