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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتعاقد مع تاتيانا بوكان لتدعيم «سيدات الطائرة»

صدى البلد

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع تاتيانا بوكان، من مونتينيجرو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وأوضح العوضي أن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف النادي، وانضمت مباشرة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وأشار مدير عام النشاط الرياضي إلى أن تاتيانا تمثل إضافة كبيرة للفريق، بعد أن نالت ثقة الجهاز الفني، وأن التعاقد معها، يأتي في ضوء تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، من أجل المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأكد خالد العوضي أن تاتيانا تمثل إضافة كبيرة للفريق لما تمتلكه من خبرات كبيرة، في ظل تجاربها السابقة مع الأندية التي شاركت معها.
 

خالد العوضي النادي الأهلي تاتيانا بوكان مونتينيجرو الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي

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