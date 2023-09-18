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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العربية انقلبت بالعمال.. إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة في الشرقية.. تفاصيل مأساوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اصيب 12 شخص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من عمال اليومية بطريق بلبيس السلام امام الصاعقة وتم نقل المصابين الي مستشفيات بلبيس وجامعة العاشر من رمضان وتحويل حالتين الي مستشفي الأحرار بالزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال كلا من "محمد ر ح"23 سنة مقيم الزقازيق مصاب باضطراب بالوعي وإشتباة كسر بعظام الوجة و"محمد ه ع" 33 سنة مقيم ههيا مصاب بإشتباة كسر بالفقرات القطنية و" احمد ا م" 30 سنة مقيم الزقازيق مصاب بإشتباة كسر بالفقرات القطنية و"شعبان ع ع" 24 سنة مقيم الزقازيق مصاب بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تحويل اثنين منهم الي مستشفى الاحرار بالزقازيق.

 

انقلاب سيارة

 

فيما استقبلت مستشفى جامعة العاشر من رمضان 8 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدد من عمال اليومية بطريق بلبيس السلام امام الصاعقة وتم نقل المصابين الي مستشفيات بلبيس وجامعة العاشر من رمضان وتحويل حالتين الي مستشفي الأحرار بالزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة انقلاب سيارة ربع نقل بالزقازيق بالشرقية العاشر

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