ريال مدريد يتأخر بهدف أمام سوسيداد في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تأخر فريق ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول، أمام نظيره ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال سوسيداد عن طريق أندير في الدقيقة 5 .

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجر – ديفيد ألابا – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس – خوسيلو.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.