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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العسيري: السادات طلب حذف اسمه من أغنية "عاش اللي قال"

صدى البلد

قال الشاعر محمد العسيري، إن الفنانة وردة غنت لنصر أكتوبر 4 أغنيات، أحدها من ألحان الموسيقار علي إسماعيل وثلاثة أغنيات من ألحان الموسيقار بليغ حمدي.

أضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أغنية "سكة واحدة" التي غنتها وردة من ألحان بليغ كانت عبارة عن صورة واحدة متصلة، وفيها رسالة لوقوف العالم العربي صفا واحدا، ومليئة بالمساحات الشعبية في كلماتها.

أوضح أن أغنية "عاش اللي قال" ترجمة شعور المصريين البسيط في كل بقاع الجمهورية، الذين بمجرد أن يسمعوا خبر العبور قالوا "عاش"، وأي مصري يصنع منجزا يهتف له المصريون "عاش"، فهي كلمة قريبة من تعبير المصريين.

بليغ حمدي


وذكر أن بليغ حمدي رفض تلحين أغنية "عاش اللي قال" في البداية بعد أن عرضها عليه عبد الحليم حافظ، ورغم أنه كان صديقا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، لكنه تخوف من العودة للغناء للفرد، لكن الكاتب الكبير محمود عوض أقنعه أن الموضوع مختلف، والغناء هنا لقائد ومقاتل بطل حارب وانتصر، فالطبيعي أن نغني له.

ولفت إلى أن أغنية "عاش اللي قال" كانت مكتوبة "عاش السادات"، والغريب أن من اعترض على وجود اسم السادات في الأغنية هو الرئيس السادات نفسه، وطلب حذف اسمه، وقال إنه لم يكن يحارب بمفرده.

https://fb.watch/n76dMgHcRV/?mibextid=Nif5oz

إكسترا نيوز الرئيس السادات العالم العربى الموسيقار بليغ حمدى الموسيقار على اسماعيل محمد العسيري

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