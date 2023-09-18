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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقات متعددة.. قرار عاجل من المحكمة بشان سيدة المرج

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات، حبس سيدة المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بقتل زوجها بعد اكتشافها علاقته الغير شرعية مع سيدة أخرى.

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 سيدة المرج


وكشفت التحقيقات، أنه ‏تلقي قسم شرطة المرج بلاغاً من مستشفى حكومي باستقبالها شخص مصاب بطعنه نافذه بالجسم وتوفي متأثرا بإصابته.

 

حبس سيدة المرج

 

‏علي الفور انتقل رجال الأمن وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن زوجته، سيدة المرج، وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطها ، وأقرت بارتكاب الواقعة بسبب اكتشافها خيانته لها وعلاقته بسيدة أخري، وعندما واجهته بذلك وقعت مشاجرة بينهما قامت على إثرها بإحضار سكيناً من المطبخ وطعنه ليلقي مصرعه في الحال.

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