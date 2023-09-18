العسيري: بليغ حمدي لحَّن «أهو كده» لـ محمد رشدي باعتبارها «غنوة فرح»

قال الشاعر محمد العسيري، إن الموسيقار بليغ حمدي لحن للفنان محمد رشدي أغنية "أهو كده"؛ للاحتفال بنصر أكتوبر باعتبارها غنوة فرح، وفصل بليغ الأغنية على صوت رشدي، هذا الصوت الفلاحي الشعبي المبتهج.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن بليغ تعاون مرة أخرى مع رشدي في أغنية "أول خطوة"، وهي عكس "أهو كده" تماما، فهي أغنية درامية، وما دفعه لذلك؛ كاتب الأغنية محسن الخياط، حيث كتب الكلام بطريقة درامية عن الغدر والانتقام من الغدر.

تحجيم حنجرة

وأشار إلى أن بليغ حمدي كان يحاول دائما تحجيم حنجرة الفنان العظيم محمد عبد المطلب، حيث شارك كل المطربين الشعبيين في أغنيات حرب أكتوبر، وعبد المطلب يعتبر زعيم المغنيين الشعبيين في مصر، واختار كمال عمار، وكتب أغنية "من نصر لنصر"، وجاءت بعد حادث حصار السويس، لتعبر عن أن الانتصارات ستتوالى.

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