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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف عقوبة بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

صدى البلد

أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الجرائم المرتكبة في مجال السكك الحديد يتم محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم العسكرية، وذلك لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح أثناء مشاركته في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية انجي انور على قناة اي تي سي أن هناك غرامات تفرض على السلوكيات الخاطئة داخل القطارات مثل التدخين أو التسبب في تلف أي جزء من ممتلكات السكة الحديد أو الكتابة على القطارات، وفي حالة ارتكاب أي من هذه السلوكيات الخاطئة، يتم تحرير محضر ضد المرتكب وتقديمه إلى النيابة، حيث يمكن أن يتم حبسه.

وأشار إلى أن جميع القطارات مجهزة بأحدث وسائل المراقبة مثل الكاميرات، مما يجعل من الممكن توثيق أي مخالفة تحدث داخل القطارات، لافتا أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بأمان القطارات مثل استخدام الفرامل الطارئة دون سبب مشروع، يتم محاكمة المرتكب عسكرياً ويمكن أن يواجه عقوبة السجن.

وأشار إلى أن غرامة عبور السكة الحديد تصل إلى 150 جنيهًا ويتم توقيعها على المخالف فورًا، لافتا إلي أن جرائم السكة الحديد تُعرض أمام المحاكم العسكرية لسرعة اتخاذ الإجراءات، مما يضمن تنفيذ العقوبات بسرعة، وأنه من المستحيل للمخالفين الهروب من دفع ثمن التذكرة بالإضافة إلى الغرامات المفروضة عليهم.

 

المحاكم العسكرية السكك الحديد الإعلامية إنجي أنور السلوكيات الخاطئة المهندس محمد عامر

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