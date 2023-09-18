العسيري: كثيرون لا يعرفون بوجود مساحة صوفية كبيرة جدا في مزيكا بليغ حمدي

قال الشاعر محمد العسيري، إن بليغ حمدي قدم نحو 15 أغنية لانتصار حرب أكتوبر، لا توجد أغنية منهم تشبه الأخرى، ولا آلة منهم تتكرر بالشكل نفسه، وكان يحب التطور دائما، والسمة الأساسية فيها هو الاستمرارية في توثيق حالة النصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الكثير من الناس لا يعرف بوجود مساحة صوفية كبيرة جدا في مزيكا بليغ حمدي، من موسيقى ألف ليلة وليلة، وكانت له رسائل صوفية عديدة.

أجواء رمضان

وأوضح أن بليغ اكتسب هذه المساحة الصوفية نتيجة حضوره كل الموالد التي كانت تقام في مصر، وأول أغنية قدمها لنصر أكتوبر، وفي أجواء رمضان، خرجت أول أغنية "الله أكبر باسم الله"، وآخر أغنية "صدق وعده".

ولفت إلى أن أغنية "صدق وعده" التي لحنها بليغ حمدي للاحتفال بنصر أكتوبر، كانت تحمل الكثير من الرسائل، أهمها أنه قادر على تلحين القصيدة الفصحى، واختيار الكورال ليغني قصيدة.

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