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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

صرح متكامل..جولة خاصة لبرنامج من مصر داخل محطة بشتيل

صدى البلد

عرض برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، خلقة خاصة من داخل محطة  قطارات الصعيد بشتيل. صعيد مصر، تضمنت جولة داخل المحطة لاستعراض العديد من التفاصيل والمرافق المتاحة فيها، تم عرض جراجات السيارات ذات الطوابق المتعددة ومحطة السيارات السفلية، بالإضافة إلى سكن السائقين والفنيين ورامبات القطارات.

تم أيضًا استعراض عملية إعادة ملء خزانات القطارات وأعمال تنظيم القطارات على الرصيف بحيث لا تضطر القطارات للدخول إلى أماكن التخزين. كما تم عرض شبابيك التذاكر وشاشات المحطات التي تمكّن الركاب من حجز التذاكر والدفع من خلالها، وأيضًا خدمة تاكسي مشابهة لتاكسي المطار.

تم تسليط الضوء أيضًا على وجود العديد من الخدمات في المحطة مثل البنوك ومحلات التسوق والسلالم الكهربائية. وأُجريت لقاءات مع العمال والفنيين والمهندسين الذين عملوا في المحطة منذ 3 سنوات، بما في ذلك بعضهم من أهالي الصعيد، لمعرفة تجربتهم ومشاركتهم في تطوير المحطة.

 

الاعلامي عمرو خليل برنامج من مصر تسليط الضوء السلالم الكهربائية صعيد مصر حجز التذاكر

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