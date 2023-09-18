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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1800مواطن بقرية بأم الرضا الجديدة

صحه دمياط
صحه دمياط

رئيس جامعة دمياط يلتقي مع أوائل الخريجين.. شاهد


واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة بقرية أم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ ، تردد عليها ١٨٠٩ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٣٩ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ١٢حالة بالإضافة إلى إجراء ٣٢٠ تحليل معملى و فحص ٢٥حالة بالأشعة و ٤٠ حالة أخرى بالسونار..

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