توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1800مواطن بقرية بأم الرضا الجديدة



واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة بقرية أم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ ، تردد عليها ١٨٠٩ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٣٩ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ١٢حالة بالإضافة إلى إجراء ٣٢٠ تحليل معملى و فحص ٢٥حالة بالأشعة و ٤٠ حالة أخرى بالسونار..