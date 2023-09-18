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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة  .
 وقد 

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43468 طن تشمل :   12934 طن يوريا و 3775 طن مولاس و 5534 طن رمل و 21225 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44565 طن تشمل :  3500 طن سكر و 8158 طن خردة و 2439 طن ابلاكاش و 8500 طن قمح و 2834 طن حديد و 13034 طن ذرة  و 6100 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 982 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 432 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4096 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 367830 طنًا  ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4840 شاحنة .

دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة الحاويات الترانزيت القطاع الخاص سفن حاويات مركز الإعلام

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