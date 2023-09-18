ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43468 طن تشمل : 12934 طن يوريا و 3775 طن مولاس و 5534 طن رمل و 21225 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44565 طن تشمل : 3500 طن سكر و 8158 طن خردة و 2439 طن ابلاكاش و 8500 طن قمح و 2834 طن حديد و 13034 طن ذرة و 6100 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 982 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 432 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4096 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 367830 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4840 شاحنة .