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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 17 شخصا.. إنهيارات أرضية خطيرة تضرب الكونغو الديموقراطية

الكونغو الديموقراطية
الكونغو الديموقراطية

أعلنت الكونغو الديموقراطية، الأحد، مصرع 17 شخصا على الأقل إثر وقوع انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة التي ضربت شمال غربي البلاد.

 

ووفقا للسلطات الكونغولية، فإن عدد القتلي قد يرتفع في الوقت الذي يقوم فيه عمال الإنقاذ بالبحث في الانقاض تحت المنازل المنهازة جراء الانهيار الأرضي.

 

وأشارت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الانهيار الأرضي وقع على طول نهر الكونغو في بلدة "ليسال" في مقاطعة مونجالا شمال غربي البلاد.

 

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن الضحايا يعيشون في منازل بنيت عند سفح الجبل، لافتا إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في أضرار جسيمة في المدينة، خاصة الانهيار الأرضي الذي ابتلع عدة منازل.

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