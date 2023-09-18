آخرهم أشرف مصيلحي.. نجوم فارقوا الحياة فى عز شبابهم

شهد الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة فقدان الكثير من النجوم فى عز شبابهم، وكان أخرهم الفنان أشرف مصيلحي الذى وافته المنية مساء أمس الأحد عن عمر يناهز الـ49 عاما.





وفاة أشرف مصيلحي



توفي مساء أمس الأحد الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.



ومن المفترض أن تشيع جنازة الفنان الراحل بعد ظهر اليوم الأثنين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.



مصطفى درويش

في 1 مايو الجاري، أعلن هاني درويش وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هاني درويش “البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

شهدت اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش دخوله قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة، حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تعرض الفنان مصطفى درويش منذ فترة لازمة صحية بعد خطوبته حيث كانت هذة المرة هي الأخيرة التي دخل فيها المستشفى.

وتعرض مصطفي درويش لازمة صحية بعد خطوبته في يونيو الماضي، دخل على إثرها الي المستشفى.

وانهارت خطيبة الفنان مصطفى درويش من البكاء الشديد أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل الذى وافته المنية بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة نتيجة سكتة قلبية.

جورج الراسي

رحل جورج الراسي بهذا الحادث، في سن صغيرة، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير عام 1980.

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة المطرب جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس - بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى “ز. م”، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

وأفاد الموقع اللبناني بأنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية عن تفاصيل حادث مصرع المطرب جورج الراسي، فجر يوم السبت 27 أغسطس، جراء حادث سير مروع.

وأشارت التحقيقات الأولية، الى أن جورج الراسي، كان بصحبة الفتاة زينة المرعبي، أثناء عودتهما من سوريا إلى لبنان الساعة ٥.١٦ فجرا، بطريق عام المصنع، الذي يربط بين سوريا ولبنان.

وأوضحت التحقيقات أن السيارة ملك الفنان جورج الراسي، وكان هو الذي يقودها، واصطدمت بالحاجز الوسطي عند نقطة المصنع المشترك.

وقالت التقارير الأولية للطبيب الشرعي اللبناني، أنه لا وجود لأي تشويه إطلاقا بجسد جورج الراسي، أو رأسه مرجحين أن قوة الصدمة أدت الى الوفاة.

فيما أفادت التقارير، أن جثمان جورج الراسي وزينة المرعبي لايزال في مستشفى تعنايل في لبنان، وأن غياب الإضاءة عن الطريق كانت سببا في حادث اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني.

هيثم أحمد زكي

حالة حزن وصدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني والجمهور، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، ما جعله حديث السوشيال ميديا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الصدمة في وفاة هيثم أحمد زكي، هي موته فجأة دون تدهور حالته الصحية ومكوثه بالمستشفى لفترة، حيث توفى في شقته بمدينة 6 أكتوبر في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي.

تبين أن الراحل هيثم أحمد زكي، خرج في الصباح متجها إلى صالة الجيم المتواجدة بالقرب من منزله وعقب انتهائه من أداء تمريناته المعتادة توجه للعودة إلى المنزل وشاهده أفراد أمن المدينة.

وعقب مرور ساعات خرج هيثم أحمد زكي، مرة أخرى من منزله الى الصيدلية وكانت ملامح التعب والإرهاق تتضح على وجهه، فسأله أفراد الأمن لتقديم المساعدة إلا أنه أخبرهم بأنه يشعر ببعض الإرهاق وسيذهب إلى الصيدلية، وحال دخوله الصيدلية أخبر الصيدلي بشعوره ببعض الإرهاق ومغص في البطن، فأعطاه الصيدلى حقنة مسكن وغادر متجها إلى منزله، حتى غيبه الموت.

عمرو سمير

كانت وفاته صدمة للوسط الفني في عمر الـ 33 وبصحة جيدة، توفي الممثل والمذيع الشاب عمرو سمير بأزمة قلبية مفاجئة.

كانت إنطلاقة عمرو من منصة المذيع ومن ثم انطلق إلى عالم التمثيل ليكون فيلم "عودة الندلة" من ابرز الأفلام التي قدمها عمرو في رحلته القصيرة جدًا.

ميرنا المهندس

تأثرت الجماهير برحيل الفنانة ميرنا المهندس، لوفاتها في عمر صغير بعد معاناة مع المرض اللعين، كانت بدايتها الفنية عام 1993 في فيلم "مستر دولار"، ومن بعده أدت عددا من الأعمال الفنية التليفزيونية منها "الإمام الغزالي" و"أرابيسك" و"مباراة زوجية" و"عابد كرمان" و"بره الدنيا،" وغيرها.

حاصرتها المشاكل الصحية من سرطان بالقولون أدى إلى استئصاله، ومشاكل في النخاع الشوكي أسفر عن إصابتها بنزيف في الرئة، لتتوفى عام 2015.

شيرين للطحان

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، رحلت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان عن عالمنا، خلال شهر رمضان الماضي، حيث ظلت تحارب هذا المرض لسنوات طويلة، لينتصر عليها فى بداية عام 2023 .