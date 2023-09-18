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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل شجرة وراها حكايات.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.


 

وظهرت لقاء الخميسي من أمام شجرة مرتدية لوك رياضي بالون الأسود، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من  المتابعين

وعلقت علي الصوره قائله : كل شجرة وراها حكايات ".

 

وكانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحةأيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمدعبدالرحمن حماقي.

 

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

وشاركت الخميسي، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذاالعمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وأيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراجشيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي.

أحدث أعمال لقاء الخميسي أحمد محمود أبو زيد الفنانة هيفاء وهبي العمروسي ايتن عامر هشام اسماعيل حكاية “حتة من القمر”

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